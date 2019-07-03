شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يصل الدقهلية لافتتاح مراسي الأتوبيس النهري بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، اليوم، إلى ديوان عام محافظة الدقهلية لإفتتاح الأتوبيس النهري الجديد في نهر النيل والذي يصل بين مبني المحافظة وجامعة المنصورة .

كان في استقبال وزير الري، الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية والمهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد وسعد موسى وكيل وزارة الري .

وتفقد محافظ الدقهلية ووزير الري مراسي الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة والتي ستنطلق للعمل السبت المقبل بعدد 4 مراسي كمرحلة أولى تبدأ من مرسى أم كلثوم بجوار ديوان المحافظة وتنتهي بمرسى الجامعة.