شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم قائماً بأعمال رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قراراً وزارياً بتولي المهندس أحمد إبراهيم محمد، القيام بأعمال رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، والإشراف على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية.

كما أصدر الوزير قراراً بتولي المهندسة سلوى بيومي محمد أبوالعلا، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمود حسين محمود عبدالحميد، نانب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وفى سياق متصل، كلَّف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المهندس عبدالوهاب سعيد صميدة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بتسيير أعمال جهاز المدينة فى المرحلة الحالية، والمهندسة جيهان أحمد عمار فرغلى، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بتسيير أعمال جهاز المدينة فى المرحلة الحالية، وذلك وفقاً للضوابط والأسس والمفاهيم المتعارف عليها بالهيئة.