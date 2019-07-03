شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يغادر إلى لندن للمشاركة بمؤتمر المدن الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر المدن الخضراء، الذي ينظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومن المقرر أن يشارك «شعراوي» أيضاً، خلال الزيارة، في فعاليات أسبوع لندن للتحديات المناخية، والذى دعا إليه عمدة لندن بالتعاون مع وزارة التعاون الإنمائى البريطانية.

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كما سيعقد، خلال الزيارة، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولى بنك الإعمار الأوروبى، وعدد من المسؤولين عن مؤتمر المناخ لبحث تبادل الخبرات وتأهيل وتدريب الكوادر خاصة في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى بناء قدرات كوادر الوزارة والمحافظات خاصة في مجال التخطيط العمرانى والتخطيط المحلى.

وقال الوزير إن المشاركة المصرية في المؤتمر تهدف إلى عرض رؤية مصر وتجربتها فيما يخص تعزيز التوجه نحو إقامة مدن وحلول عمرانية قادرة على التخفيف من أثر التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه سيقوم بإلقاء كلمة مصر أمام الاجتماعات لعرض ما حققته الدولة على صعيد التطوير الحضارى للمدن والبنية التحتية وجهود الحكومة ممثلة في وزارتى التنمية المحلية والبيئة وبعض الوزارات الأخرى فيما يخص مشكلة المخلفات الصلبة.

وأضاف أن مصر تهتم في إطار استراتيجيتها التنموية الشاملة التي انطلقت منذ 5 سنوات بالأبعاد البيئية في عملية التخطيط وتنفيذ كافة المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض مصر، مشيرا إلى أنه سيبحث مع مسؤولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مشروع مصرف كيتشنر خاصة وإجراءات تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه المصرف وذلك بقيمة 79 مليون يورو، لافتا إلى أن هذا المشروع سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية في المحافظات الثلاثة التي يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.

وتابع الوزير أن وفداً من خبراء الوزارة سيقوم بزيارة إلى اسكتلندا، نهاية يوليو الجارى، للإطلاع على تجربتها في مجال المخلفات الصلبة.