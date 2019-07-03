شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 96% نسبة تنفيذ طريق الهضبة غرب أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ طريق الهضبة غرب أسيوط، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 96%، وهو طريق مزدوج يربط مدينة أسيوط بطريق «القاهرة/أسيوط» الصحراوي الغربي، عبر هضبة أسيوط ليخدم التجمع الجديد غرب مدينة أسيوط، بطول 22.6 كم بعرض إجمالي (22 - 33) متراً، مؤكداً أن هذا الطريق له أهمية كبيرة فى تنمية المنطقة المحيطة به.

وأضاف «الجزار»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه يتكون الطريق من مرحلتين، الأولى بطول 12 كم، والثانية بطول 10.6 كم(أعلى الهضبة) فى اتجاه دائرى أسيوط، شاملة إنشاء كوبرى علوى بطول 1.8 كم أعلى تقاطع طريق «أسيوط/الغنايم» والسكة الحديد، بالإضافة إلى كوبري مصرف الزنار.