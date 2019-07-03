شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشهد توقيع برتوكول تعاون لاستيراد تقاوي الخضر لضبط عملية الاستيراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة الزراعية المصرية، والادارة المركزية لإنتاج التقاوي، لاستيراد تقاوي هجن الخضر، وذلك في إطار خطة الحكومة لضبط عمليات الاستيراد، وحماية المزارعين من التقاوي مجهولة المصدر.

وقع على البرتوكول الدكتور خالد توفيق رئيس مجلس ادارة الهيئة الزراعية المصرية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوي.

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وأكد وزير الزراعة أن ذلك البرتوكول يأتي لخدمة الانتاج الزراعي والمزارعين، بحيث يتم استيراد التقاوي بأفضل الشروط واقل الأسعار وبأعلى مستويات الجودة بالإضافة إلى إتمام إجراءات التخلص الجمركي والشحن حتى وصول التقاوي إلى مخازن الهيئة بالشروط والمواصفات المطلوبة.

وأوضح أبوستيت أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ستتولى عملية تحديد كميات تقاوي الخضر الهجين المطلوبة، والاصناف المتميزة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وضمان وصولها في الميعاد المناسب للزراعة.

كما أكد وزير الزراعة أن ذلك يأتي بالتزامن مع البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والذي تم إطلاقه، لانتاج هجن جديدة تتفوق على الأصناف الأجنبية، مما يقلل من فاتورة استيراد تقاوي الخضر والفاكهة من الخارج، وبالتالي خفض تكاليف الانتاج الزراعي، والمساهمة في خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المستهلك.