شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب بحرى عابر بين البحرية المصرية والهندية في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقية والصديقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والهندية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الإسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك أثناء زيارة السفينة الهندية «INS-TARKASH» لميناء الإسكندرية وبالإشتراك مع الفرقاطة المصرية «دمياط».

شمل التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة منها التدريب على تعزيز إجراءات الأمن البحرى وحماية خطوط المواصلات البحرية، وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مع إجراء تدريبات متنوعة بإستخدام الطائرات العمودية لتعزيز أعمال قتال التشكيلات البحرية.

وتضمن التدريب تنفيذ تمرين الدفاع ضد التهديدات غير النمطية «اقتراب لنشات سريعة معادية» وتمرين تشكيلات الإبحار، حيث يهدف هذا النوع من التدريبات إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الهندى والذى يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، وكذا دعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.