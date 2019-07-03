شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة سحب واستلام ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة «الهايكستب» والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين في عواصم محافظات الجمهورية حتى الأربعاء الموافق 17 يوليو الجاري، ومد فترة استلام الملفات حتى يوم الاثنين الموافق 22 يوليو.

يأتى ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضياً للإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية «من البنين» للعام الدراسى 2019 / 2020 لمختلف المراحل الدراسية «إبتدائى وإعدادى وثانوى» طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة، وتيسيراً على الطلبة المتقدمين وأسرهم، وبما يساهم في دعم مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة البطل الأوليمبى وإمداد المنتخبات القومية في كافة الألعاب الفردية بأجيال من الأبطال الرياضيين ليحققوا لمصر العديد من الإنجازات غير المسبوقة في البطولات العالمية والأولمبية.