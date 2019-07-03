شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تم الغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 318 المتجهة إلى المدينة ساعة لظروف التشغيل.

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وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت تأخرت ساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر إقلاع طائرة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهه إلى أديس أبابا ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأشار المصدر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب، وتم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخري.