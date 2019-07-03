شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول عملية زرع قرنية وقسطرة قلبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقيادات وزارة الصحة، إجراء أول عملية لزراعة القرنية، اليوم الأربعاء، في مستشفى الرمد ببورسعيد، وكذلك إجراء أول 4 عمليات قسطرة قلبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، حيث تأتى هذه العمليات بعد تطبيق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، ولم تُجر من قبل بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد عقد اجتماعا فى ساعات متأخرة مساء أمس مع مسئولى وزارة الصحة، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل لمتابعة التشغيل التجريبي في الوحدات والمستشفيات التابعة للمنظومة الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني ومعاون وزير الصحة للتأمين الصحى، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة التدريب الطبي المستمر للفرق الطبية التي تعمل في إطار المنظومة الجديدة، لرفع كفاءتهم المهنية، مشددةً على الإسراع من إجراءات تسجيل الأسر وفتح الملفات.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تقديم الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة، والاهتمام برضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة، كما وجه بتوفير كافة سبل الراحة لمقدمي الخدمة الطبية، مع توفير كافة الإمكانيات لهم حتى يستطيعوا القيام بعملهم على أكمل وجه، وبما سينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود جميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وكذلك إقبال المواطنين في التسجيل بجميع الوحدات، مؤكدًا أن ما يحدث بالمنظومة الجديدة هو إعجاز بعد أن أصبحت مستشفيات المنظومة تعمل بالتعاون مع كبري المستشفيات المصرية.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، فى الأول من يوليو الجارى، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى على أن ينضم 12 واحدة للمنظومة فى المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية.

وتمثل الوحدات الصحية العمود الأساسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لأنه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات ثنائية الخدمة أو ثلاثيتها على حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة.

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وتعد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فى بورسعيد، حلم انتظره المصريون كثيرًا، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية في جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين، وتنطلق مرحلتها الأولى اليوم بمحافظة بورسعيد وتغطي جميع المحافظات خلال خمس سنوات.

وبدأ تسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد وتحصيل الاشتراكات بدءا من الاثنين الماضى وحتى الأول من سبتمبر،، بمقر الوحدات الصحية أو وحدات الرعاية الأولية لفتح الملفات الطبية للمواطنين المنتفعين بالخدمة فى أرجاء المحافظة على أن يقوموا بعمل كشف طبى شامل للتعرف على التاريخ المرضى لهم وتسجيل البيانات كاملة.

ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن، ويستغرق التسجيل فى المنظومة الجديدة شهرين وبعد انتهاء الشهرين بداية من إطلاق المشروع سيتم تسليم المستشفيات والوحدات الصحية كاملة لهيئة الرعاية الطبية المسؤلة بموجب القانون عن تقديم الخدمة فى المنظومة الجديدة.

وتتولى وزارة الصحة إدارة الفترة الانتقالية وهى فترة التشغيل التجريبى خلال شهر يوليو وأغسطس المقبلين، وبعدها سيتم تسليم الوحدات والمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية، حيث يوجد 3 مستويات للرعاية الطبية للمنتفعين وهم وحدات الرعاية الأولية والخدمات الثنائية والترشلى كير.

ومن المقرر أن يسدد كل مريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بموجب نصوص القانون 100 جنيه كمساهمة عن كل زيارة منزلية يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض، ويتم سداد 10 % بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة فإنها تصرف مجانًا، كما يتم سداد 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيهًا عند الإشاعات الطبية والمعملية وذلك غير المرتبطة بالأمراض المزمنة، وسداد 5 % بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات ماعدا الأمراض المزمنة ما يعنى أن الكشف والعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مجانًا 100%.

محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل