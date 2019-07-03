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السكة الحديد تبحث مع شركة سيمنس المشاركة فى إنشاء الخطوط الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش المسئولون فى السكة الحديد مع وفد من شركة سيمنس إمكانية التعاون في  تنفيذ مشروعات تطوير  خطوط السكك الحديدية مثل مشروع تطوير خط سكة حديد ابوقير ومشروع انشاء خط المناشى / 6 أكتوبر والذي سيساهم في تعظيم نقل البضائع بين موانئ الإسكندرية والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، حيث يجري التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لاعتماد المسار الخاص به .

كما استعرض الاجتماع دراسة انشاء خط الغردقة / سفاجا / قنا الأقصر ، بالإضافة الى مشروع إزدواج خط المنصورة / دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض.

 

كما عرضت الشركة إمكانية التعاون في توريد 100 جرار سكة حديد جديدة للركاب لزيادة قوة الجر لتحسين الخدمة المقدمة .

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واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة  بين مسئولي هيئة السكك الحديدية وسيمنس لدراسة الخطوط التي يمكن التعاون الاستثماري فيها سواء كانت خاصة بعمليات ازدواج او انشاء او كهربة اشارات بعض خطوط السكك الحديدية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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