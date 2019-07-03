شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى 3 يوليو..محمود عزت حرض الإخوان للاعتصام فى رابعة وهرب خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع ذكرى 3 يوليو ، يعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان واحدا من أهم 3 قيادات أشعلوا النار خلال ثورة 30 يونيو وحرضوا شباب الجماعة على العنف والاعتصام فى ميدانى رابعة والنهضة، إلى جانب كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان الموجود داخل السجن حاليا وخيرت الشاطر رجل الجماعة القوى حينذاك والموجود فى محبسه أيضا.

وخلال الفترة الأخيرة شائعات كثيرة طاردت محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، لعل أبرزها ما تردد عن وفاته حيث كتبت الكاتبة الكويتية فجر السعيد على صفحتها أمس الثلاثاء خبرا عن وفاة محمود عزت، إلا أن فضائيات الإخوان لم تؤكد أو تنفى صحة الخبر حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى في مصر تداولوا خبرا عن وفاة محمود عزت نائب مرشد جماعة الإخوان "الإرهابية" في أحد مستشفيات تركيا، فى حين لم يتسن التأكد من صحة الخبر حتى الآن.