شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريب بحرى عابر بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافه الدول الشقيقية والصديقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والهندية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الإسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك أثناء زيارة السفينة الهندية ((INS-TARKASH لميناء الإسكندرية وبالإشتراك مع الفرقاطة المصرية ( دمياط ).

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شمل التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة منها التدريب على تعزيز إجراءات الأمن البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية ، وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مع إجراء تدريبات متنوعة بإستخدام الطائرات العمودية لتعزيز أعمال قتال التشكيلات البحرية.

تضمن التدريب تنفيذ تمرين الدفاع ضد التهديدات غير النمطية ( إقتراب لنشات سريعة معادية) وتمرين تشكيلات الإبحار ، حيث يهدف هذا النوع من التدريبات إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الهندي والذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات ، وكذا دعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.