شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان الجبر والهندسة الفراغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية أحد فروع مادة الرياضيات البحتة، حيث يؤدى قرابة 120 ألف طالب وطالبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية فى آخر يوم بماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وشهدت لجنة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، تفتيش الطالبات قبل دخولهن لجنة الامتحان للتأكد من عدم وجود اي وسائل غش بحوزتهن.

Advertisements

وانتهى طلاب الشعبتين الأدبية وعلمى علوم من ماراثون الثانوية العامة، وكانت الامتحانات عقدت لقرابة 600 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.