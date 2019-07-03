فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بأعلى مستويات الاهتمام، لتوفير أعلى تغطية تأمينية صحية للمواطنين خاصة فى محافظة بورسعيد، والتى تم تدشين المنظومة بها أمس لينتفع بالخدمات 920 ألف مواطن بورسعيدى . ”الخليج 365” يستعرض تفاصيل تطبيق المنظومة الصحية الجديدة للمواطنين بعد إطلاق التشغيل التجريبى لها فى بورسعيد . 1ـ تكلفة تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد 1.8 مليار جنيه. 2ـ الخدمات الصحية متوفرة للمواطنين فى 11 مستشفى و35 وحدة صحية. 3ـ تم تشكيل اللجان والهيئات الثلاثة المخولة بإدارة منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد. 4ـ رفع كفاءة المستشفيات وتطويرها مع ربطها بنظام مميكن لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة وبأعلى جودة . Advertisements 5ـ توفير الموارد المالية للمشروع وتدريب الكوادر المختلفة فى الخارج لضمان التطبيق الجيد للمشروع . 6ـ مدة تطبيق المشروع فى محافظة بورسعيد عام كامل وينتقل فيما لباقى المحافظات تباعا . 7ـ محافظات المرحلة الأولى تشمل بورسعيد والسويس والإسماعلية وشمال وجنوب سيناء 8ـ تتيح المنظومة الكشف والعلاج من جميع الأمراض والأمراض المزمنة معافاة تماما. 9ـ الخدمة الطبية تقدم بأعلى معايير الجودة وفى مستشفيات ووحدات صحية معتمدة 10ـ تتحمل الدولة عن غير القادرين كافة الاشتراكات ويحصلون على الخدمات مجانا . 11ـ يتم تنفيذ المنظومة كاملة على 6 مراحل تنتهى فى 2028 مدة تطبيقها بالجمهورية

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