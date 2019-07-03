شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تشارك فى مؤتمر المدن الخضراء بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر وفد من وزارة التنمية المحلية، فى زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة فى مؤتمر المدن الخضراء الذى ينظمه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وفعاليات أسبوع لندن للتحديات المناخية الذى دعا إليه عمدة لندن بالتعاون مع وزارة التعاون الإنمائى البريطانية.

وذكر بيان للوزارة البوم الأربعاء، أن الوفد سيعقد خلال الزيارة مجموعة من اللقاءات الثنائية مع كبار مسئولى بنك الإعمار الأوروبى، وعدد من المسئولين عن مؤتمر المناخ لبحث تبادل الخبرات وتأهيل وتدريب الكوادر خاصة فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة بالإضافة إلى بناء قدرات كوادر الوزارة والمحافظات خاصة فى مجال التخطيط العمرانى والتخطيط المحلى.

وأكدت الوزارة أن المشاركة المصرية فى المؤتمر تهدف إلى عرض رؤية مصر وتجربتها فيما يخص تعزيز التوجه نحو إقامة مدن وحلول عمرانية قادرة على التخفيف من أثر التغيرات المناخية.

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وأضافت الوزارة أن الوفد سيلقى كلمة مصر أمام الاجتماعات لعرض ما حققته الدولة على صعيد التطوير الحضارى للمدن والبنية التحتية وجهود الحكومة ممثلة فى وزارتى التنمية المحلية والبيئة وبعض الوزارات الآخرى فيما يخص مشكلة المخلفات الصلبة .

وأكدت الوزارة أن مصر تهتم فى إطار استراتيجيتها التنموية الشاملة التى إنطلقت منذ 5 سنوات بالأبعاد البيئية فى عملية التخطيط وتنفيذ كافة المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها على أرض مصر.

وأشارت إلى أن الوفد سيبحث مع مسئولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مشروع مصرف كيتشنر خاصة وإجراءات تنفيذ الاتفاقية التى تم توقيعها مع البنك فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه المصرف بقيمة 79 مليون يورو.

وأكدت الوزارة، أن هذا المشروع سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.