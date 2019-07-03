شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطوير محطة مياه مستشفى الواحات وإضافة 4 حضانات بمستشفى البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محطة المياه داخل مستشفى الواحات بمركز ومدينة الواحات البحرية، فى إطار خطة تطوير المستشفيات التى تنفذها المديرية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن أحد رجال الأعمال بمنطقة الشيخ زايد ساهم بزيادة عدد الحضانات الموجودة بمستشفى البدرشين المركزى، حيث تبرع بتقديم أربعة حضانات داخل المستشفى، فى إطار تعزيز وتفعيل المشاركة المجتمعية فى تطوير المستشفيات.

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