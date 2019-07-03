شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة تستعد للتأمين الصحى الشامل بميكنة المستشفيات وتأهيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، بمسئولى هيئة التأمين الصحي بالجيزة، للإعداد للمرحلة القادمة بمبادرة صحة المرأة، وإعداد الجيزة للتأمين الصحى الشامل.

وأكدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه تم التوجيه بتفعيل ميكنة المستشفيات وتأهيلها للتأمين الصحى، وتدريب العاملين علي الميكنه الجزئية ثم الميكنة الشاملة على أن يتم تفعيل العيادات الخارجيه وإضافة الملف الطبي كمرحلة ثانية، وعن السن المدرسى تم الاتفاق على توحيد نموذج الفحص الشامل بين المديرية والتأمين الصحى وحصر الحالات الإيجابية للطلبة تفصيليا.

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ووجهت سرور بعمل توجيهات للمرضي عن أماكن استخراج بطاقة التأمين الصحى من أقرب مكان لكل إدارة صحية للتيسير علي المواطنين، وإرسال احصائية السمعيات لهيئة التأمين الصحي شهريا لمتابعة الحالات المرضية، كما تم التوصية بسرعه استلام الطعوم وتسليمها لسلامتها والحفاظ علي فاعليتها.

وشددت وكيل صحة الجيزة بضرورة عمل زيارة من مدير الصحة المدرسية بالتأمين إلى إحدى وحدات قياس السمع بالجيزة وعيادة الشباب والمراهقين، كما تم مناقشة كل ما يتعلق بمبادرة صحة المرآة وطرق التعاون بين الجهتين للإعداد الجيد وتوضيح أماكن تلقى العلاج

حضر الاجتماع مدير المستشفيات بالمديرية، والدكتورة نسرين جمال مدير مركز المعلومات والتوثيق بالمديرية، والدكتورة رشا على أبوزيد مدير إدارة السن المدرسى بالمديرية وممدوح مدير مركز المعلومات بهيئة التأمين الصحى، والدكتورة أمل عبد الغنى مدير الصحة المدرسية بالتأمين الصحى.