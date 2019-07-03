أخبار مصر | بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يوليو المحولة على بنك ناصر ومكاتب البريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يوليو المحولة على بنك ناصر ومكاتب البريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي، معاشات شهر يوليو، المحولة على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد بزيادة 15% اعتبارًا من غدا الخميس 4 يوليو، بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أنَّ قرار الزيادة جاء منحازًا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيه شهرياً، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2019.

وأوضحت أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص سيحسب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، مشيرة إلى أن الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، وتم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيه ليصبح 900 جنيه شهريًا.