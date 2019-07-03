أخبار مصر | اليوم.. الأزهر الشريف يكرم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأزهر الشريف يكرم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكرم اليوم، الأزهر الشريف، الطلاب الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، ويشهد التكريم إعلان الفائز على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في تصفيات دبي للموسم الرابع، والإعلان عن بقية العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق.

ويحضر الحفل لفيف من قيادات الأزهر الشريف، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، والسادة رؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، والحث على القراءة والاطلاع وزيادة المعرفة.