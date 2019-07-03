أخبار مصر | اليوم.. انعقاد اللجنة العليا "المصرية – الأردنية" المشتركة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انعقاد اللجنة العليا "المصرية – الأردنية" المشتركة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترأس رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، وفد بلاده المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الثامنة والعشرين التي تستضيفها القاهرة، وتناقش العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وفى ختام المباحثات سوف يقوم رئيسا الوزراء بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين، كما سيشهدان التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والتي من المنتظر أن تشمل التعاون في مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاساً للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية فى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.