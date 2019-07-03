أخبار مصر | "الصحة" تستعد لإجراء أول 3 عمليات كبرى بـ"التأمين الشامل" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تستعد لإجراء أول 3 عمليات كبرى بـ"التأمين الشامل" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد لمتابعة التشغيل التجريبي في الوحدات والمستشفيات التابعة للمنظومة الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني ومعاون الوزيرة للتأمين الصحي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأعلنت وزيرة الصحة خلال الإجتماع، عن إجراء أول عملية لزراعة القرنية اليوم الأربعاء في مستشفى الرمد ببورسعيد، وكذلك إجراء أول ٤ عمليات قسطرة قلبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، مؤكدةً أن هذه العمليات تأتي بعد تطبيق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، وأنها لم تُجرَ من قبل بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على ضرورة تقديم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة، والاهتمام برضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة، كما وجهت بتوفير كافة سبل الراحة لمقدمي الخدمة الطبية، مع توفير كافة الإمكانيات لهم حتى يستطيعوا القيام بعملهم على أكمل وجه، وبما سينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الوزيرة أكدت على ضرورة التدريب الطبي المستمر للفرق الطبية التي تعمل في إطار المنظومة الجديدة، لرفع كفاءتهم المهنية، مشددةً على الإسراع من إجراءات تسجيل الأسر وفتح الملفات، وموجهةً الشكر لكل العاملين بوزارة الصحة والتأمين الصحي الشامل الجديد على جهودهم قبل وأثناء التشغيل التجريبي، مطالبةً ببذل المزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمات علاجية للمواطنين.