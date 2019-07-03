شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين فى المقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة المقطم ، مما أدى إلى توقف حركة المرور ونتج عنها إصابة شخص و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث . Advertisements تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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