دخول طالبات الثانوية العامة لجان الامتحان بالمنيرة لأداء اختبار الجبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت طالبات الثانوية العامة لجنة امتحان مدرسة المنيرة الإعدادية لأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية أحد فروع مادة الرياضيات البحتة. وحرص أعضاء الأمن الإدارى باللجنة من المعلمين على تفتيش الطلبات قبل دخولهن لجنة الامتحان الفرعية داخل الفصل رغم قلة عدد الطالبات الممتحنات. وانتهى طلاب الشعبتين الأدبية وعلمى علوم من ماراثون الثانوية العامة، وكانت الامتحانات عقدت لقرابة 600 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى. Advertisements وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط. وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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