اليوم ... وفد من الصحة يستكمل متابعة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ببورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يتفقد اليوم وفدا من وزارة الصحةمتابعة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد للوقوف على معدلات تسجيل الأسر فى الوحدات داخل المنظومة للوقوف على مدى سرعة التسجيل وتذليل أى عقبات قد تواجه المواطنين .
ومن المنتظر يتفقد الوفد عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التى تعتبر نواة المنظومة الجديدة التى تضم 7 مستشفيات و20 وحدة صحية من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
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