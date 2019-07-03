شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تتحدث عن الألم والأطفال المرضى: «أبطال» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية ريهام سعيد إنها «لازالت تعاني من الألم منذ دخولها المستشفى قبل أسبوعين»، معربة عن دهشتها من قدرة الأطفال على تحمل المرض.

أضافت أثناء زيارتها لإحدى المستشفيات، الثلاثاء، أن «ما يتحمله الأطفال أثناء مرضهم يؤكد إن إحنا معانا أبطال، ربنا مديهم صبر وقدرة تحمل غير طبيعية».

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كانت «سعيد» أعلنت إصابتها ببكتيريا في الوجه، وذكرت صفحتها على «فيسبوك» أنها «أصيبت بميكروب في وجهها، ويتخوف الأطباء من وصوله إلى المخ«.

أضافت: «لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تظل تحت الملاحظة لمدة أسبوعين لتخطي مرحلة الخطر، وتم منع الزيارة عنها».