شكرا لقرائتكم خبر عن راموس وأسرته يزورون محمية جزيرة الجفتون في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يزور اللاعب الإسباني سيرجيو رامواس وأسرته محمية جزيرة الجفتون في الغردقة، صباح الأربعاء، حيث جرى تجهيز «لنش سياحي» خاص للقيام بالرحلة ضمن الجولة السياحية بمناسبة زفافه. لاعب ريال مدريد وصل مطار الغردقة الدولي، مساء الثلاثاء، بصحبة أسرته، وسط إجراءات أمنية مشددة، ثم انتقل إلى مقر إقامته في أحد الفنادق التي استقبلته بـ«بوسترات» دعائية ضخمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راموس وأسرته يزورون محمية جزيرة الجفتون في الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.