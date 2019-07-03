شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 3 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجتمع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الثامنة والعشرين التي تستضيفها القاهرة، ويترأسها رئيسا الوزراء في البلدين، ومن المقرر أن تناقش على مختلف مستويات اجتماعاتها، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل النهوض بمستوياتها.

يتوجَّه وزير الخارجية سامح شكري، إلى نيامي عاصمة النيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الجاري 2019، ومن المقرر أن يترأس شكري اجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي الخميس والجمعة الموافقين 4 و5 يوليو الجاري، على أن يليها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو 2019.

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تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض، الدورة الأولى من معرض دمياط للكتاب المُقام على الكورنيش أمام مكتبة مصر العامة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب.

يكرم الأزهر الشريف الطلاب الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، خلال الحفل الختامي للمشروع، بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان الفائز على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في تصفيات دبي للموسم الرابع، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق.

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون مقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب عبدالهادي القصبي و60 عضوا آخرين بشأن إصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية.