شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات التكنولوجية الثلاث الجديدة التى ستكون متاحة بتنسيق العام الحالى لتبدأ الدراسة سبتمبر المقبل، ستكون متاحة للطلاب من مختلف الشهادات المتوسطة.
وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه الجامعات الجديدة بـ"القاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف" ستكون متاحة لطلاب الثانوية العامة أيضا مع طلاب الشهادات الفنية والشهادات المعادلة ولن تكون مقتصرة على شهادة بعينها، مؤكدا أنها ستكون موجودة بقائمة الراغبات الخاصة بالطلاب لمن يرغب فى الالتحاق بها.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.