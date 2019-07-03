شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات التكنولوجية الثلاث الجديدة التى ستكون متاحة بتنسيق العام الحالى لتبدأ الدراسة سبتمبر المقبل، ستكون متاحة للطلاب من مختلف الشهادات المتوسطة.

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وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه الجامعات الجديدة بـ"القاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف" ستكون متاحة لطلاب الثانوية العامة أيضا مع طلاب الشهادات الفنية والشهادات المعادلة ولن تكون مقتصرة على شهادة بعينها، مؤكدا أنها ستكون موجودة بقائمة الراغبات الخاصة بالطلاب لمن يرغب فى الالتحاق بها.