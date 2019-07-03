"الصحة" ترد على 6 أسئلة حول مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أول أمس مبادرة الرئيس السيسى للكشف المبكر بالمجان عن سرطان الثدى، التى تستهدف فحص 28 مليون سيدة بالجمهورية وشملت المرحلة الأولى 9 محافظات. المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لتكنولوجيا المعلومات يجيب على 5 أسئلة أكثر شيوعا ردا على استفسارات السيدات عبر الموقع الإلكترونى والصفحات التوعوية للمبادرة على السوشيال ميديا. 1- هل الكشف والعلاج بالحملة مجانى؟ 1- هل الكشف والعلاج بالحملة مجانى؟ نعم.. جميع خدمات الحملة مجانية، الكشف والتحاليل والعلاج. 2- ماهى مواعيد العمل خلال اليوم ؟ 2- ماهى مواعيد العمل خلال اليوم ؟ يوميا من 9 صباحا : 3 عصرا Advertisements 3- ما هى أيام العمل خلال الأسبوع ؟ 3- ما هى أيام العمل خلال الأسبوع ؟ العمل مستمر جميع أيام الإسبوع ماعدا الجمعة ولمدة شهرين بكل مرحلة. 4- هل للحملة خط ساخن أو موقع منفصل عن موقع 100 مليون صحة؟ 4- هل للحملة خط ساخن أو موقع منفصل عن موقع 100 مليون صحة؟ 5335 – www.100millionseha.eg1 5- ما هى الأمراض التى يتم الكشف عنها من خلال الحملة؟ 5- ما هى الأمراض التى يتم الكشف عنها من خلال الحملة؟ التوعية ضد عوامل الخطورة والكشف المبكر والمتابعة والعلاج للسكر، ارتفاع ضغط الدم ، السمنة ، الصحة الإنجابية ، سرطان الثدى 6- هل استطيع إجراء الكشف فى محافظة اخرى غير المحافظة المتواجدة ببطاقة الرقم القومي ؟ 6- هل استطيع إجراء الكشف فى محافظة اخرى غير المحافظة المتواجدة ببطاقة الرقم القومي ؟ نعم، الشرط الوحيد لتلقى خدمات الحملة هو بطاقة الرقم القومى

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