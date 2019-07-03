شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: صرف المعاشات للأعضاء بحد أقصى 15 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن صرف معاشات دفعة يوليو للمستحقين، ستشهد تأخرا لعدة أيام، وذلك لعدم توافر الموارد المالية اللازمة لصرفها، مؤكدا أنه سيتم صرفها للأعضاء فى حد أقصى يوم 15 يوليو الجارى، حيث سيتم صرف المعاشات للأعضاء، ويتبعهم بأيام صرف المعاشات للورثة المستحقين.

Advertisements

وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة انتهت من صرف معاشات دفعة إبريل، منذ شهر واحد فقط، بإجمالى مبالغ وصلت إلى 131 مليون جنيه، وذلك عقب تقسيمها إلى دفعتين أيضا، الأولى للأعضاء، والثانية للورثة، مشيرا إلى أن النقابة فى انتظار تسلم مكافأة الامتحانات، والتى تساعد بشكل أساسى فى توفير الموارد الخاصة بالمعاشات.