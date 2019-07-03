​أبرزها "الفصل بقضية المغارة وأحداث مسجد الفتح".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

إعادة محاكمة 46 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

نظر تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 3 متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في الانضمام لجماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة إلى كل من محمد شعبان، ومحسن محمود، ومحمد سيد، تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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النقض تفصل في طعون المتهمين بقضية "المغارة" بسوهاج

تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "المغارة" في سوهاج.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية المغارة" في مركز جهينة، والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة، ومحاولة قلب نظام الحكم.

محاكمة رئيس نادي الصيد السابق بتهمة التزوير

تنظر الدائرة 17 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، والمنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس نادي الصيد السابق (مخلى سبيله) لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية؛ لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبدالناصر أبو الوفا وإيهاب محمد ومحمد مصطفى، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن رئيس نادي الصيد السابق "ع. ا" قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادي الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد إتلاف مستندات تخص الجمعية العمومية عمدًا لتزوير النتيجة.