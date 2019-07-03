نظر تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 3 متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في الانضمام لجماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة إلى كل من محمد شعبان، ومحسن محمود، ومحمد سيد، تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.