"توفر مليون طن قمح".. تعرف على منظومة الخبز الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مارس الماضي، بعض ملامح تطبيق منظومة الخبز الدعم التي تدرس وزارته تطبيقها خلال المرحلة المقبلة إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد بدء تطبيق المنظومة.

ويوضح الخليج 365 نقاط الاختلاف والتشابه بين منظومتي الخبز القديمة والجديدة:

- تعتمد منظومة الخبز القديمة على الدعم العيني فيما ترتكز المنظومة الجديدة على الدعم النقدي المشروط مثلما يتم مع المقررات التموينية.

- تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم 5 أرغفة يوميًا،

- تبلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم على الدولة 60 قرشًا في كلا المنظومتين.

- في المنظومة القديمة؛ يتم تسجيل عدد الأرغفة على الكارت الذكي بينما يتم تسجيل قيمة الأرغفة نقدًا في المنظومة الجديدة، بإضافة 55 قرشًا مقابل كل رغيف على الكارت الذكي في المنظومة الجديدة.

Advertisements

- يحصل المواطن على رغيف الخبز مقابل ٥ قروش دون زيادة في كلا المنظومتين.

- كي يتم تطبيق المنظومة الجديدة؛ لابد من حساب إجمالي دعم الخبز، وتقسيمه على عدد المواطنين المستفيدين من الدعم.

- في حالة عدم صرف رغيف الخبز، يتم إضافة 10 قروش لرصيد سلع فارق نقاط الخبز على البطاقة.

- تسهم المنظومة الجديدة في تقليل الاستهلاك بنسبة %10، بما يعادل مليون طن قمح.

- لم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة.