ننشر موعد وأماكن سحب ملفات القبول بالكليات العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بحد أدنى 70% للكلية الحربية والبحرية و92 % للفنية العسكرية و85% للدفاع الجوي و95 % للطب العسكري و65 % للكلية الجوية، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها بحد أدنى 75% ، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية .

وقال بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة، إن سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر الجديدة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 يوليو المقبل، ومن المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، ويتم العمل بمكاتب التنسيق الخارجية، فور انتهاء حفل تخرج الدفعة ( 113 ) حربية، وما يعادلها من الكليات العسكرية، ويقتصر العمل بالمكاتب الخارجية على سحب واستلام ملفات القبول فقط .