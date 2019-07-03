غرفة السياحة: الخيام متعددة الطوابق بـ"منى" تقضي على مشاكل الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، بدور المملكة العربية السعودية، في العمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه الحجاج كل عام، وذلك بتطبيق نظام الخيام متعددة الطوابق في مشعر منى، واصفا إياها بالخطوة "ممتازة".

وأوضح السيسي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن مشروع "الخيام متعددة الطوابق" يقضي على مشاكل كثيرة للحجاج ويساعد على تسهيل الحركة خلال أداء المشاعر، موضحا أنه من المقرر أن يكون المشروع جاهزا خلال الموسم المرتقب.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، تطبيق نظام الخيام متعددة الطوابق في مشعر منى، للمرة الأولى، بزيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين استعدادا لموسم الحج المرتقب.

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وحسب صحيفة "الوطن" السعودية، قامت المملكة، ببناء طوابق متكررة فوق خيام ومطابخ مشعر منى، بهدف استحداث مساحات إضافية للسكن، والمستودعات المخصصة للمواد التموينية، بما يتوافق مع اشتراطات السلامة وسهولة الاستخدام، وستبدأ معالم المشروع بالظهور مع بداية موسم الحج هذا العام.

المشروع عبارة عن استغلال الارتفاع الرأسي للمشعر بالاستفادة من مواقع الخيام في عدة أجزاء، بعضها مخصص للمطابخ، والبعض الآخر للخيام التي تقتصر عليها التجربة هذا العام.

وخصصت المملكة، الطابق الأرضي لإسكان العمالة، واحتواء المواد التموينية التي يحتاجها ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ويتوقع أن توفر التجربة مواقع إضافية لعدد 8 حجاج إضافيين في كل مخيم.