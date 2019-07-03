اليوم.. مؤتمر صحفي بالتعليم للكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
تعقد وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا؛ للكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019.
يعقد المؤتمر بديوان عام الوزارة، في تمام الثانية عشرة ظهرا، بحضور وزير التربية والتعليم، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، وخالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة.
وينتهي ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، اليوم الأربعاء، حيث يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".
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