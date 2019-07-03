اليوم.. مدبولي يترأس اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين أعضاء وفدي البلدين.

وفي ختام المباحثات يوقع رئيسا الوزراء على محضر اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين، كما يشهدان التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والتي من المنتظر أن تشمل التعاون في مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاساً للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية في البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسى وشقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.