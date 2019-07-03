"بطولة".. تصريحات جديدة لريهام سعيد عن المرض والألم والأطفال- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

قالت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا"، إنها لا زالت تعاني الألم منذ دخولها المستشفي من أسبوعين، معربة عن اندهاشها من قدرة الأطفال على تحمل المرض.

وأضافت ريهام سعيد أثناء زيارتها لإحدى المستشفيات أن ما يتحمله الأطفال أثناء مرضهم أقل ما يوصف بأنه بطولة.

وتمنت في نهاية زيارتها أن يمد الله هؤلاء الأطفال بالصبر والقوة لتحمل مرضهم.

كانت الصفحة الرسمية لبرنامج ريهام سعيد "صبايا"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشفت تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لها بعد إعلان إصابتها ببكتيريا في الوجه.

Advertisements

وذكرت الصفحة عبر منشور في الساعات الأولى من الأحد الماضي، أن "ريهام أصيبت بميكروب في وجهها، وأكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب".

وأضافت: "يتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها".

وتابعت: "ومن المقرر أن تظل ريهام تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطي مرحلة الخطر، وتم منع الزيارة عنها".