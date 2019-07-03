أخبار مصر | "التضامن": صرف المعاشات المحولة لمكاتب البريد غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": صرف المعاشات المحولة لمكاتب البريد غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف المعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، اعتبارا من الغد الخميس 4 يوليو بدلًا من 5 يوليو، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمعاشات المحولة للبنوك سيتم الصرف اعتبارًا من الأربعاء 10يوليو، لافتة إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات، تمهيداً لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أنَّ قرار الزيادة جاء منحازًا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيه شهرياً، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2019.

وأوضحت أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص سيحسب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، مشيرة إلى أن الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، وتم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيه ليصبح 900 جنيه شهريًا.