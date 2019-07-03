شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأزهر يعلن اسم المرشح لمسابقة تحدى القراءة العربى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم اليوم الأربعاء الأزهر الشريف الطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى، فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، ويشهد التكريم إعلان الفائز على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في تصفيات دبي للموسم الرابع، والإعلان عن باقي العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق، وذلك بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

ويحضر الحفل قيادات الأزهر الشريف، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق، ويأتى ذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، والحث على القراءة والاطلاع وزيادة المعرفة.