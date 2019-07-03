شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الترشيد لا يعنى عدم الاستهلاك.. والهدف تقليل الإسراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بدءًا من الأول من يوليو الجارى، وسط دعوات للمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: "إن الدعوات لترشيد استهلاك الكهرباء لاتعنى عدم الاستهلاك ولكن استهلاك فى إطار الحاجة وما يعود عليك بالنفع ودون إسراف"، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات بسيطة لو اتخذها المواطنون يستطيعون ترشيد استهلاكهم وبالتالى تقليل قيمة الفاتورة الشهرية.

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وأوضح حمزة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من بين هذه الطرق مثلا عند استخدام أفران الكهرباء وغلايات المياه والمكواه والغسالات الأوتوماتيك التى تعمل بآلية تسخين المياه، ضرورة الحرص على عدم الإسراف فى استخدامها واستخدامها على قدر الحاجة، فمثلا فيما يتعلق بالغسالات الأوتوماتيك يمكن تجميع أكبر كم من الملابس وغسلها مرة واحدة لتقليل استخدام الكهرباء، وكذلك فيما يتعلق بالمكواه والسخان.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت فى مايو الماضى، اتخاذها عدد من الإجراءات لإعداد وإقرار تعريفة بيع الكهرباء للعام المالى 2019/2020، وهى أولاً طبقا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، فإذن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو المنوط به حساب قيمة التعريفة الاقتصادية لبيع الكهرباء"التعريفة التى تغطى الالتزامات الحتمية على شركات الكهرباء.

وتابعت الوزارة:"ثم قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعداد عدد من السيناريوهات المقترح تطبيقها لأسعار بيع الكهرباء خلال العام المالى 2019/2020 تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاختيار وإقرار السيناريو الأنسب منها للتطبيق، وأخيرًا بتاريخ 15 مايو الجارى أقر مجلس الوزراء بجلسته رقم 41 سيناريو أسعار بيع الكهرباء الذى سيتم تطبيقه خلال العام المالى 2019/2020".