شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.
والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «25- 37»، إسكندرية «23 – 32»، قنا «27 – 41»، الأقصر «28– 41»، أسوان «30 – 41».
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