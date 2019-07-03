شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة أسوان: علاج 82 حالة من مصابى "الملاريا" قادمين من إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هناك 82 حالة من مصابى "الملاريا" بين المسافرين من وإلى السودان وأفريقيا والذين تم رصدهم عن طريق منافذ الحجر الصحى للموانئ البرية والنهرية بمحافظة أسوان، موضحاً أنه تم التعامل مع هذه الحالات بنقلها إلى مستشفى الحميات وتوفير العلاج كاملاً لهم داخل مصر بهدف الوقاية من انتشار هذه الأمراض.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسوان لها أهمية كبرى فى مقاومة الأمراض والحشرات القادمة من الجنوب الأفريقى، وهو ما يحمى باقى الجمهورية من أمراض كثيرة، لافتاً إلى أنه من أخطر الحشرات التى تأتى من الجنوب هى حشرة الباعوض، والتى تنقل أمراض مثل الملاريا والإيبولا والكوليرا.

وأشار الدكتور "حنفى"، إلى أن مديرية الشئون الصحية بأسوان لا تكتفى بشرح طرق الوقاية من هذه الأمراض فقط للمواطنين، ولكن هناك إدارة المتوطنة والتى تعمل للقضاء على الحشرات ومقاومتها من خلال الترصد الحشرى، موضحاً أن الفترة الماضية كان هناك التصدى لهجوم حشرة "الخنفساء"، وهناك فرق مكافحة تذهب حتى الحدود الشمالية مع السودان لمقاومة هذه الحشرات.