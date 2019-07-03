شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة القومية للتشغيل تعلن توافر 25333 وظيفة لمختلف المؤهلات حتى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النشرة القومية للتشغيل التى تصدرها وزارة القوى العاملة، عن توفير 25333 فرصة عمل، حتى نهاية شهر يوليو الجارى. وينشر ”الخليج 365” قائمة كاملة للنشرة القومية للتشغيل، التى يتوافر فيها 25333 فرصة عمل متوفرة للخريجين والمؤهلات المختلفة، وتوضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد حتى نهاية شهر يوليو الجارى. Advertisements وفيما يلى تفاصيل فرص العمل المتوفرة :

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