لطلاب الثانوية.. أهم 16 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، يوم السبت المقبل، وينشر ”الخليج 365”، الخطوات الصحيحة للتسجيل بهذه الاختبارات قبل الذهاب إلى مقر الكلية وأداء الاختبار. 1- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكترونى ثم صفحة تسجيل اختبارات القدرات. 2- يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس. 3- تظهر للطالب بياناته الشخصية وتتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية"). 4- على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاصة به. 5- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب. 6- يختار الطالب نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية. 7- قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية. Advertisements 8- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع الطالب إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى. 9- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة. 10- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الإلكترونى. 11- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها. 12- الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك. 13- لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات. 14- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات. 15- لا يسمح للطالب الراسب فى اختبارات القدرات بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى. 16- لن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.

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