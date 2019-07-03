اليوم..انتهاء ماراثون الثانوية العامة بالجبر والهندسة الفراغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية"، في آخر أيام ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن عدد طلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية، يصل إلى 117071 طالبا وطالبة.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن جميع محافظات الجمهورية تسلمت كراسات الأسئلة من الأسبوع الماضي، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى انتقال كراسات الأسئلة من مراكز التوزيع إلى الإدارات المختلفة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، ليجري فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على اللجان الفرعية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، قبل موعد بدء الامتحانات بنصف ساعة.

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أما بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة، فتصل كراسات الأسئلة لمراكز التوزيع بهما، فجر اليوم، وفي الساعة السابعة والنصف صباحًا تتنقل إلى الإدارات التعليمية ومنها للجان سير الامتحانات في الثامنة والنصف صباحًا.

وأكدت المصادر، أن هناك تأمينات مكثفة لعملية نقل الأسئلة من جهة الطباعة لمراكز التوزيع وحتى لجان سير الامتحانات، وكذلك إعادتها بعد إجابة الطلاب على الأسئلة

وأضافت أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات، من سيارات تأمين، وأفراد أمن من قوات الشرطة، حيث يوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.