اليوم.. الأزهر يعلن أسماء الفائزين في مسابقة "تحدي القراءة العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
يكرم الأزهر الشريف، صباح اليوم، الطلاب الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في تصفيات دبي للموسم الرابع، وإعلان باقي العشرة الأوائل على مستوى من جميع المناطق، بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.
ويحضر الحفل لفيف من قيادات الأزهر الشريف، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، والسادة رؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق.
وأوضح قطاع معاهد الأزهرية، أن ذلك يأتي ضمن حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، والحث على القراءة والاطلاع وزيادة المعرفة.
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