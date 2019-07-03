شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معايير وضعها "الأعلى للإعلام" بشأن عمل البرامج الرياضية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط والمعايير لتنظيم عمل البرامج الرياضية، وذلك فى إطار حرص المجلس على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام وتطوره. ويرصد ”الخليج 365” 9 معايير بشأن عمل برامج الرياضية فيما يلى: -الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردى لأى من أسرة البرنامج -عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا وتصريحا بأوضاع الشارع -احترام الرموز الرياضية وعدم التحريض أو إثارة الرأى العام Advertisements -عدم التدخل فى أعمال التحكيم والتدريب -احترام القواعد والتشريعات الرياضية محليا وإقليميا ودوليا -الالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية والحقوق الحصرية -تبنى المواهب الرياضية -مراعاة التنوع فى المحتوى والضيوف -إرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة وإيجاد قاموس رياضى لتثقيف المشاهدين.

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