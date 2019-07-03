شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: التفاف الشعب حول الحكومة سبب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن الشعب المصرى كان يمثل الدعامة الحقيقية فى نجاح فى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، لافتا إلى أن الشعب المصرى التف حول الحكومة ليحقق نهضة كبيرة ويبنى مصر الحديثة.

وأضاف أبو شقة، أن مصر تمر بمرحلة تأسيس دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الاقتصادى و الأمنى والسياسى، لافتا إلى أن الحكومة لم تعتمد على المسكنات كما هو الحال فى السابق، لكنه آثرت اتخاذ قرارات جريئة لحل الأزمة ووضع مصر على الطريق الصحيح.

وأكد أبو شقة، أن مصر نجحت فى زيادة معدل النمو إلى أكثر من 5% فى حين كان الاحتياطى من النقد الأجنبى 15 مليار دولار والآن يقترب من 45 مليار دولار، كما أن الحكومة نجحت فى حل أزمات كبيرة مثل أزمة قطع الكهرباء كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بنسب كبيرة، وأيضا نجحت الحكومة فى خفض عجز الموازنة.

ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أن التفاف الشعب حول الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان له أثر كبير فى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن الدولة نجحت فى تصحيح أوضاع الاقتصاد من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة سهلت ودعمت توافد المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل.