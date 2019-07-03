شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن جنوب سيناء ينفي منع دخول أبناء الشمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى اللواء أحمد أبوعقيل، مدير أمن جنوب سيناء، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول منع أبناء شمال سيناء من دخول الجنوب.

قال مدير الأمن إنه «لا يمكن منع أحد من دخول الجنوب، ولم نقم سوى بإجراءات فحص وتحري، خاصة أن شمال سيناء منطقة عمليات».

أوضح أن «المشتبه بهم والمحكوم عليهم في قضايا جنائية يتم استيقافهم وفحصهم» قبل الدخول إلى نطاق المحافظة.